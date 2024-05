Detenuto torna dal permesso con lo stomaco pieno di hashish - scoperto dal cane antidroga

La droga è stata fiutata da A-Iron, cane antidroga in servizio presso il distaccamento cinofilo della Polizia Penitenziaria di Avellino. La donna sorpresa con l'hashish è stata denunciata.Continua a leggere . fanpage

Sei ovuli di droga nell'intestino, detenuto scoperto da 'Tyson' - Sei ovuli di droga nell'intestino, detenuto scoperto da 'Tyson' - Ha confermato un fiuto infallibile Tyson, il cane antidroga del distaccamento antidroga della polizia penitenziaria di Avellino, che ha fiutato addirittura la presenza di droga in un detenuto che l'av ... ansa

Quattro ovuli di hashish nascosti nell’intestino, detenuto nel carcere di Avellino sgamato dal cane antidroga - Quattro ovuli di hashish nascosti nell’intestino, detenuto nel carcere di Avellino sgamato dal cane antidroga - sia per il detenuto sia per la convivente che era con lui, che ha evidenziato la presenza di quattro ovuli nell’intestino dell’uomo contenenti complessivamente 60 grammi di hashish. L’uomo è stati ... internapoli

Guidava ubriaco, con dell'hashish in auto e la patente ritirata da un anno - Guidava ubriaco, con dell'hashish in auto e la patente ritirata da un anno - La serata di un 41enne pregiudicato residente in provincia di Piacenza è terminata con una denuncia, una sanzione amministrativa e una segnalazione alla Prefettura ... laprovinciacr