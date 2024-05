Destinare il 5 per mille all’ambiente | perchè è importante e come farlo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiil 5 perè fondamentale per promuovere la conservazione del Pianeta, garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni ed a tutti gli animali che,noi, popolano la terra. Le associazioni legateche beneficiano dei contributi derivanti dal 5X1000 sono numerose. Le loro Mission spaziano da progetti di conservazione degli habitat naturali alla tutela della biodiversità, dall’impegno nella lotta all’inquinamento alla promozione di stili di vita più responsabili. Negli ultimi 20 anni, l’interesse verso questi argomenti è cresciuto esponenzialmente, riflettendo una maggiore consapevolezza – sia pubblica che generazionale – sull’importanza e centralità della tutela ambientale e sulla necessità urgente di agire in modo concreto per contrastare i cambiamenti climatici. Quest’aumento di responsabilità si traduce direttamente in una maggiore propensione dei contribuenti ail proprio 5 pera favore dell’ambiente, riconoscendo in queste organizzazioni un ruolo chiave nella promozione di un cambiamento positivo e nella salvaguardia del pianeta.

