Denis – pizza di montagna – Milano

(Di venerdì 24 maggio 2024)diVia Statuto, 16 – 20144Tel. 375/7988835 Sito Internet: www..it Tipologia: pizzeria Prezzi: cicchetti e sfizi 6/13€, pizze 9/22€, dolci 7€ Chiusura: mai OFFERTA Si conferma un ottimo indirizzo per gustare lail locale diLovatel, il quale propone un impasto leggero e digeribile, che ricorda molto laromana, condito con ingredienti di qualità e dagli abbinamenti convincenti, come testimoniato dall’eccellente “prugnissima”, scelta tra le fruttate di stagione, con fiordilatte, pezzetti di prugne, carne salada trentina tagliata sottilissima, ciuffi di robiola di capra e granella di nocciole, dall’equilibrio perfetto in cui tutti gli ingredienti erano ben amalgamati. Più semplice ma altrettanto gustosa la marinara con pomodoro arrosto, basilico e origano di, con l’ortaggio dolce e profumato. In chiusura abbiamo assaggiato un bonet con amaretti sbriciolati messi sopra dalle note lievemente troppo dolci e dalla porzione davvero generosa.