Dengue - un caso accertato in piazza Morlacchi a Perugia

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Undi febbre virale, denominatatrasmessa dalla zanzara del genere Aedes, è stato segnalato in corrispondenza dell’area cittadina diFrancesco. Secondo quanto si è appreso, le condizioni di salute della persona colpita sono buone. Il Comune - riferisce una sua nota - ha quindi emesso un'ordinanza che dispone lo svolgimento, a cura del Dipartimento di prevenzione dell'Usl Umbria 1 - di interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, domani, 25 maggio 2024, dalla mezzanotte alle ore 5.00, in corrispondenza di aree pubbliche site lungo l'area die vie limitrofe. In base a quanto riferito da fonti sanitarie, si tratta di undida importazione. .

Pesaro, 14 maggio 2024 – Parte domattina, dalle 4,30 in poi, per un paio di ore circa, la disinfestazione contro la zanzara tigre, dopo che oggi il Dipartimento di prevenzione ha segnalato un caso probabile di Dengue, contratto all’estero, di un residente dalle parti di via Cavallotti, contagiato dalla puntura di una zanzara Dengue. ilrestodelcarlino

PESARO Dopo il caso segnalato a Pesaro di un giovane residente in via Cavallotti colpito da dengue e che l?altra notte ha fatto scattare la profilassi in parte della zona mare e a ridosso del. corriereadriatico

