Delirio Venezia - i lagunari battono il Palermo e raggiungono la finale play-off per la Serie A

Il Venezia, dopo aver vinto l’andata, vince anche il ritorno eliminando il Palermo: lagunari in finale contro Cremonese o Catanzaro Il Venezia approda in finale playoff di Serie B e si giocherà l’accesso alla massima serie contro Cremonese o Catanzaro, che partiranno dal 2-2 dell’andata. calcionews24

Cremonese-Catanzaro dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Cremonese-Catanzaro dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Cremonese-Catanzaro è la seconda semifinale dei playoff di Serie B. L’incontro si disputerà stasera e prenderà il via alle ore 20:30. Diretta TV su Sky e DAZN, all’andata è finita 2-2. fanpage

Playoff: Venezia prima finalista, Palermo ko anche al ritorno - Playoff: venezia prima finalista, palermo ko anche al ritorno - Due gol nei primi 45 minuti hanno indirizzato la gara in favore dei lagunari, che ora attendono la vincente tra Cremonese e Catanzaro ... football-magazine

Il campionato del Palermo è finito, il Venezia domina la gara di ritorno e vola in finale: all’orizzonte c’è già il nuovo allenatore rosa - Il campionato del palermo è finito, il venezia domina la gara di ritorno e vola in finale: all’orizzonte c’è già il nuovo allenatore rosa - Il campionato del palermo è finito. Ed è finito male. Non per il risultato della gara di stasera – perdere a venezia ci può stare – ma per la netta manifestazione di inferiorità. Se il palermo doveva ... mondopalermo