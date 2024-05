Delirio Atalanta - Rambaudi | Il vero genio è Gas - è l’innovatore Napoli? Farà bene ovunque

(Di venerdì 24 maggio 2024) A Notizie.com l’ex giocatore die Lazio è felice per la conquista del trofeo: “Mi prese proprio Percassi alla Dea, lui anche è stato un precursore, presidente fantastico e ricordo un aneddotto…” “Guardate c’è solo un uomo che ha le chiavi del successo tecnico in questa squadra, è Giampiero Gasperini, lui è ilinnovatore, come lo fu Sacchi nei fine anni ottanta e inizio novanta. Ora giocano tutti come fa lui, i suoi allievi principali sono Palladino e Juric, ma parte tutto da lui e se lo merita perché è un grande, grandissimo allenatore…”. A parlare in toni così entusiastici è l’ex allenatore die Lazio Robertoche a Notizie.com spiega l’epopea di un allenatore che, fino a qualche tempo fa, al di là di quello che si dice, era sottovalutato “da qualche anno è sulla bocca di tutti anzi a mezzabocca, da quando ha finalmente vinto, lo esaltano tutti. Ma Gasp è qualcosa di più di un allenatore, un innovatore, di quelli seri come lo fu Sacchi alla fine degli anni ’80 e inizio anni ’90“.

A Notizie.com parla l’ex giocatore della nazionale e della Lazio, esalta la Dea: “La differenza? Quando senti Gasperini dire che è un vantaggio giocare ogni tre giorni e non un peso, tanti allenatori dovrebbero imparare…” “Non c’è niente da dire anzi solo da ammirare, alzarsi in piedi e applaudire fino a quando non ti fanno male le mani, questa è l’Atalanta, una società e un modello di competenza, serietà e di progettualità, quando hai tutte queste cose insieme fai calcio e vinci. notizie

