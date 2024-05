Decreto salva-casa Cosa prevede la sanatoria voluta dal governo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tende e vetrate, pompe di calore, la parete in cartongesso, una finestra posizionata diversamente, il tramezzo spostato, la camera in più. E per le difformità più rilevanti si spenderà fino a 31mila euro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il. Lariguarda dunque le lievi difformità edilizie interne ed esterne e alcune più rilevanti e stabilisce nuovi parametri per le “tolleranze costruttive”, limita la doppia conformità e amplia il perimetro dell’edilizia libera. LE MODIFICHE SANABILI Vengono regolarizzate le piccole/medie modifiche interne e esterne, non gli interventi strutturali, e variazioni che hanno un impatto sulla stabilità dell’immobile. E non c’è il via libera a edifici costruiti dove non c’era il permesso. Ilpunta a sanare le difformità minori, escludendo gli interventi strutturali dunque. Si potrà regolarizzare il tramezzo interno o la parete in cartongesso e la finestra più grande o la camera in più, ma pilastri e murature portanti modificati e realizzati senza regolare permesso resteranno abusivi.