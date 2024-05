Decreto Salva casa approvato in Cdm - esulta Salvini | Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto Il redditometro? Un ricordo del passato

(Di venerdì 24 maggio 2024) È consuetudine, nei discorsi di Matteo, sentirlo elencare cose. È da una lista che parte la conferenza stampa in cui annuncia l’approvazione del: «vetrate, tende, verande, soppalchi, gradini, grondaie, pareti, finestre, porte». Tutte le modifiche all’interno delle abitazioni potranno essere sanate. «Non è un condono sull’esterno», specifica il leader della Lega, e non riguarda «la villa abusiva con piscina o i tre piani costruiti in più senza autorizzazione». La maggioranza delle case degli italiani, afferma, risente di questo problema: la suddivisione degli spazi interni non corrisponde a quanto indicato sulle piantine catastali. «Apubblicato, conto che tantissima gente vada in Comune a pagare quello che deve e le amministrazioni si alleggeriscano di milioni di pratiche sulla difformità, stimate in 4 milioni». A mo’ di esempio, il ministro delle Infrastrutture racconta di procedure aperte per 3 centimetri di finestra più ampia rispetto alla luce originaria prevista per l’immobile.

