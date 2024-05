Decreto salva-casa approvato in Cdm Dalle verande alle porte interne | le opere che si possono sanare

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 - Via libera dal Cdm al, assieme ai decreti sport, scuola e liste d’attesa. “Rivoluzione liberale”, nella sintesi del ministro Matteo Salvini. Che mette in evidenza: “Regolarizza piccole difformità e rende più semplice il cambio di destinazione d’uso”. “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto:in Consiglio dei ministri il”. Così il vicepremier e ministro dei trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sui social dopo il cdm. La regola del silenzio assenso “Tra le misure, l’inserimento nel criterio di edilizia libera per vetrate panoramiche amovibili, tende e altredi protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, l’ampliamento delle tolleranze costruttive ed esecutive, la semplificazione dell’accertamento di conformità eliminando la doppia conformità (che d’ora in poi verrà richiesta solo nei casi più gravi) e la fine del paradosso del silenzio rigetto, con l’introduzione del silenzio assenso: vale a dire che se l’Amministrazione non risponde, entro i termini prestabiliti, l’istanza si considera accettata.

