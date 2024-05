Decreto Autovelox | a breve diventerà legge

(Di venerdì 24 maggio 2024) Finalmente, dopo rinvii e dibattiti, il. Vediamo quali sono le novità introdotte Dopo anni di attesa e dibattiti, ilè finalmente pronto a entrare in vigore. Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che il, firmato il mese scorso, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio ela settimana successiva. Un provvedimento atteso da tempo, volto a regolamentare l’uso deglie a garantire una maggiore sicurezza stradale. Il vuoto normativo che durava da oltre un decennio verrà finalmente colmato. La nuovaintroduce una serie di norme volte a garantire che glisiano utilizzati in modo appropriato, privilegiando la sicurezza stradale ed evitando l’effetto “trappola” per gli automobilisti. Tra le novità più importanti, l’obbligo di segnalare i dispositivi con adeguato anticipo, almeno 1 km fuori dai centri urbani.

