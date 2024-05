De Laurentiis ha chiamato Gasperini che è stato chiaro | prima vuole parlare con Percassi Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dehache ècon. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. E così, ieri, i due si sono messi al telefono: hannoGasp insieme e poi da soli. Ma alla fine la risposta è stata sempre la stessa: deveincontrare, cosa che accadrà oggi, soprattutto perché è un tecnico sotto contratto (fino al 2025). E ancora: al di là degli aspetti burocratici e formali,garanzie tecniche.entrare nei meandri e nelle pieghe del futuro dell’Atalanta. Ha bisogno di capire i piani e chiederà adi comprendere le prospettive legate alla rosa, agli acquisti, alle conferme e alle cessioni: tutto normale, tutto legittimo considerando che tra qualche mese dovrà andarsi a giocare la Champions League, la Supercoppa europea. The Athletic ricorda l’accordo sul tovagliolo tra Dedel 2011, come Messi Nel mare magnum d’elogi sperticati che la stampa internazionale dedica all’Atalanta, The Athletic – di sponda sul New York Times – scrivendo del futuro prossimo di, ricorda che il Napoli lo voleva già nel 2011.