DAZN | parte il concorso Vinci 5 anni di sport su DAZN

In vista della nuova stagione sportiva, continuano le iniziative speciali di DAZN dedicate ai tifosi. La piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo lancia, a partire da oggi e fino al 30 agosto, il concorso “Vinci 5 anni di sport su DAZN”, che permetterà a tutti i clienti con iscrizione attiva a DAZN che nei mesi di giugno, luglio e agosto seguiranno in app lo spettacolo dello sport, di vincere uno dei cinquanta abbonamenti a DAZN Plus - disponibile su due reti Internet differenti - della durata di 5 anni che verranno messi in palio. digital-news

Sky TG24 Live In torna al Palazzo Reale di Milano il 27 maggio con oltre trenta ospiti di spicco - Sky TG24 Live In torna al Palazzo Reale di Milano il 27 maggio con oltre trenta ospiti di spicco - Oltre trenta ospiti si alterneranno nel corso di Sky TG24 Live In che lunedì 27 maggio torna dopo un anno al Palazzo Reale di Milano, in diretta a partire dalle 9.00 del mattino. Al format ideato dal ... digital-news

