DAZN a prezzo stracciato - i tifosi ora possono esultare

(Di venerdì 24 maggio 2024): il risparmio è reale e riguarda idi uno dei club più importanti del nostro campionato. Che adesso. Ecco il nocciolo della questione Non sono mancate in questi giorni le polemiche attorno a. La piattaforma che ha deciso di aumentare ildel proprio abbonamento. Costi a dire il vero assai importanti per chiunque volesse vedere la Serie A e le coppe Europee (non la Champions League) nei prossimi mesi. Ed è intervenuto sulla questione come sappiamo anche il Codacons. Diletta Leotta (Lapresse) – Ilveggente.itDi certo potrebbe andare un poco meglio, dopo l’annuncio dell’accordo così come riportato da Torino Today, che è stato trovato tra i vertici die la Juventus per la prossima annata della Serie A, quella che dovrebbe essere di Thiago Motta che prenderà il posto di Massimiliano Allegri.con lo sconto: esultano idella Juventus Un accordo che regalerebbe la possibilità aidella Juventus di vedere con lo sconto le partite in trasferta della propria squadra.

Al fine di garantire una migliore funzionalità dei Servizi, alla scadenza annuale a luglio 2024 dei Piani Annuali con pagamento in 12 rate mensili e dei Piani Annuali in un unica soluzione a DAZN PLUS il relativo prezzo aumenterà in virtù del nuovo listino attualmente in vigore. sportintv.eu

Previsti aumenti sul pacchetto condivisibile dagli utenti. Ecco come cambierà lo streaming per la prossima stagione calcistica. Arriva il calcio gratis su Dazn (credits Dazn) – ilcorrieredellacitta.com Per chi “condivide” un abbonamento Dazn, potrebbero esserci delle brutte notizie in arrivo. ilcorrieredellacitta

Partnership tra DAZN e Juventus in vista della prossima stagione. La piattaforma OTT e il club bianconero lanciano una nuova offerta per la copertura di tutte le partite della squadra anche in trasferta. Da oggi e fino a giovedì 30 maggio – seguendo le diverse fasi di vendita applicate dal club – i tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 della Juventus attraverso i canali ufficiali del club e che non sono clienti DAZN, potranno sottoscrivere un abbonamento al piano annuale scontato. sportface

