Davide è come morto - la giustizia non ci rispetta L' ira dei genitori di Ferreri - massacrato di botte dal rom

(Di venerdì 24 maggio 2024) La donna accusata di aver istigato il pestaggio dio, il giovane in coma dopo esser statodal ventitreenne rom Nicolò Passalacqua, è stata condannata ad otto anni di reclusione. Ma il reato è stato derubricato a lesioni gravissime: la sentenza potrebbe influenzare il processo d'appello in corso nei confronti di Passalacqua e i familiari della vittima non hanno nascosto rabbia e delusione.

Mamma e papà Ferrerio: "Il nostro Davide è come morto. La giustizia non ci rispetta" - Mamma e papà Ferrerio: "Il nostro davide è come morto. La giustizia non ci rispetta" - – Il dolore, la rabbia, il senso di impotenza e l’ingiustizia. A due giorni dalla sentenza con cui è stata condannata a otto anni Anna Perugino, mandante del raid, e assolto il compagno Andrej Gaju pe ... informazione

Pestaggio di Davide Ferrerio, condanna a otto anni per l’istigatrice: il reato riqualificato da tentato omicidio a lesioni - Pestaggio di davide Ferrerio, condanna a otto anni per l’istigatrice: il reato riqualificato da tentato omicidio a lesioni - Il Tribunale di Crotone ha condannato a 8 anni di reclusione per concorso semplice in lesioni gravissime Anna Perugino, la donna accusata di essere stata l’istigatrice dell’aggressione a davide ... informazione

"Questa non è giustizia" la madre di Davide Ferrerio commenta la decisione dei giudici di Crotone - "Questa non è giustizia" la madre di davide Ferrerio commenta la decisione dei giudici di Crotone - Una condanna a 8 anni per la presunta mandante del pestaggio del ventenne bolognese. Per Anna Perugino concorso anomalo in lesioni gravissime e non in tentato omicidio come chiedeva l'accusa che aveva ... rainews