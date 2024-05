Davanti a Gaza serve una Ue coerente e coesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) di Silvia Panini, candidata Volt in lista Pd alle Europee – circoscrizione nord-est Da ormai 7 mesi, a seguito del gravissimo attentato di Hamas dello scorso 7 ottobre, la popolazione palestinese nella striscia diè vittima di un feroce attacco da parte del governo israeliano.un’Unione europea che prenda posizionemente con i suoi valori fondanti e per mezzo di istituzioni comuni, per esprimere una sola voce nel panorama internazionale. I numeri della tragedia umanitaria a cui stiamo assistendo in diretta sono spaventosi: 35 mila persone, di cui almeno 15 mila bambini, sono state uccise nelle offensive aeree e via terra che Israele continua a perpetrare sotto gli occhi del mondo. Gran parte delle infrastrutture nella striscia diè ridotta in macerie: oltre il 70% delle abitazioni, delle scuole, degli ospedali sono completamente distrutti, e si stima che circa 10 mila persone siano ancora disperse.