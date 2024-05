Dante offende l’Islam - studenti musulmani esonerati da studiare la Divina Commedia | il caso a Treviso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) «». Con questa motivazione, i genitori di duedi una scuola media della provincia dihanno chiesto e ottenuto che ai propri figli non venga insegnata la celeberrimadiAlighieri, da sempre studiata e approfondita nei programmi scolastici italiani. Le famiglie coinvolte ritengono che l’opera sia incompatibile con la loro religione:. Tutto è nato quando l’insegnante di italiano ha chiesto agliche non seguono le lezioni di religione cattolica di riportare sul diario una nota con la richiesta di un parere dei genitori sull’insegnamento dell’operasca. Al che, due famiglie hanno espresso la propria contrarietà, accolta sia dalla docente che dalla preside. Duesono stati quindidal seguire le lezioni sulla, concentrandosi invece su un altro autore, Boccaccio. I precedenti La richiesta preventiva dell’insegnante, seppur all’apparenza insolita, è stata motivata dal fatto che già in passato si era ritrovata ad avere problemi con alcune famiglie di religione non cattolica.