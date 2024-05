Dante offende l’Islam Niente Divina Commedia - bufera sulla scuola Valditara | Inammissibile

(Di venerdì 24 maggio 2024) La decisione di una dirigente scolastica di unamedia in provincia di Treviso, che ha esonerato due studenti di fede islamica dallo studio dellasu richiesta delle famiglie, ha suscitato un prevedibile vespaio. I familiari dei ragazzi sostengono che nell’opera disiano presenti offese alla religione musulmana. Non è la prima volta che sul capolavoro della letteratura italiana e mondiale sorgono polemiche. In passato, Olanda e Belgio hanno fatto ritradurre l’opera per “non urtare la suscettibilità” di chi professa la fede islamica. Sull’episodio è intervenuto il ministro. “Abbiamo disposto un’ispezione“, ha spiegato, “per verificare come stiano effettivamente i fatti. Oggettivamente l’esclusione dal programma scolastico di uno dei pilastri della nostra letteratura, per motivi religiosi o culturali ancora non abbiamo ben capito, è del tutto“.

Dante Alighieri non lo studieranno. La Divina Commedia trattata come un testo eretico da mandare al rogo. Succede a Treviso, in una scuola media. Due studenti di religione musulmana sono stati esentati dalle lezioni sul capolavoro, sul patrimonio universale scritto dal Sommo Poeta fiorentino. dayitalianews

Tedua chiude la "Divina commedia" con il Paradiso: "Non mi sono venduto al pop, sono un artista più completo" - Tedua chiude la "divina commedia" con il Paradiso: "Non mi sono venduto al pop, sono un artista più completo" - Esce "Paradiso - La divina commedia Deluxe", ultimo capitolo del fortunato album di Tedua "La divina commedia", quintuplo disco di platino in meno di un anno. "Paradiso" è composto da 8 tracce, di cui ... tgcom24.mediaset

Niente lezione sMusulmani Dante - Niente lezione sMusulmani Dante - L'episodio è successo in una scuola media in provincia di Treviso, dove due ragazzini sono stati esentati dall'insegnante a frequentare le lezioni sulla divina commedia. Rabbia Valditara;: "Inammissib ... dire

Una scuola media non vuole insegnare Dante a due studenti musulmani - Una scuola media non vuole insegnare Dante a due studenti musulmani - Dante, studenti esentati da lezioni sulla divina commedia a Treviso in quanto musulmani: è polemica. Il ministro Valditara invia gli ispettori a scuola Niente divina commedia in classe per musulmani, ... informazione