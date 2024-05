Danilo Coppola non sarà estradato - gli Emirati respingono la richiesta dell’Italia L’immobiliarista | Qui non c’è pregiudizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024)nonin Italia: gliArabi Uniti hanno infatti respinto ladi estradizione formulata dalle autorità italiane per l'immobiliarista, uno dei cosiddetti "furbetti del quartierino" della stagione delle scalate bancarie, condannato in via definitiva per un caso di bancarotta. È lo stessoad annunciarlo in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: "Devo dirvi che sono molto emozionato. È ufficiale: gliArabi Uniti non concedono la mia estradizione in Italia che mi vuole arrestare".: “Qui nessun, vige la meritocrazia” Per, è la dimostrazione che "negliArabi la giustizia funziona: qui non c'è, non c'è il preconcetto, vige la meritocrazia".entra nel dettaglio del provvedimento, assicurando che le autorità di Abu Dhabi hanno deciso di non estradarlo in Italia "ritendendo che la mia persona sia perseguitata.