Dall’Aja un altro schiaffo a Netanyahu La Corte ordina a Israele lo stop immediato all’assedio di Rafah

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo quasi otto mesi di sanguinosa guerra scatenata a Gaza, si stanno materializzando uno dopo l’i peggiori incubi di Benjamin. Infatti, nel volgere di poche settimane, ladell’Aja ha assestato un durissimo colpo a, prima chiedendo un mandato di arresto per Bibi, per il ministro della Difesa, Yoav Gallant, e per alcuni esponenti di Hamas, e ora, con unverdetto, hato a Tel Aviv di fermare “immediatamente l’offensiva a” e di mantenere aperto il valico al confine con l’Egitto al fine di far arrivare nella Striscia di Gaza gli aiuti umanitari che, come noto, troppo spesso sono stati bloccati dall’esercito israeliano. Ma non è tutto. Ladi Giustizia dell’Aja ha anche rimproverato il governoper aver più volte impedito l’accesso a Gaza del personale dell’ONU e degli investigatori internazionali,ndo che simili atteggiamenti non si ripetano mai più e imponendo a Tel Aviv la presentazione di un rapporto entro un mese sulla situazione nella Striscia di Gaza.