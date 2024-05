Dalla Spagna | caso Negreira - Barcellona sollevato dalle accuse di corruzione

Le ultime sul caso Negreira che vede coinvolto il Barcellona, accusato di corruzione. Tutti i dettagli in merito Il Tribunale di Barcellona ha revocato la decisione del giudice del “caso Negreira” di accusare di corruzione il Barcelona Football Club (FCB) e i dirigenti indagati per pagamenti all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA). calcionews24

E’ decaduta l’accusa di corruzione contro il Barcellona nell’ambito del caso Negreira. Novità nell’inchiesta sul presunto pagamento di tangenti dal club catalano a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli: per decisione dei magistrati del Tribunale provinciale di Barcellona, viene revoca quanto precedentemente stabilito da un giudice istruttore. sportface

El FC Barcelona celebra no ser investigado por cohecho en el caso Negreira - El FC Barcelona celebra no ser investigado por cohecho en el caso negreira - El FC Barcelona se mostró este viernes satisfecho por la decisión de la Audiencia de Barcelona de rechazar el posible delito de soborno y cohecho, en cuanto al club se refiere, en el caso negreira. infobae

