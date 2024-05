(Di venerdì 24 maggio 2024) L’Atalanta trionfatrice in Europa è la vittoria di una città e una provincia, quella di Bergamo, poco più di un milione di abitanti, piccola ma diventata grande calcisticamente, come le metropoli, senza mai fare il passo più lungo della gamba. Una realtà diventata internazionale senza mai recidere la sua radice provinciale. DietrovittoriaLeague dei nerazzurri bergamaschi c’è un lungo lavoro, basato su programmazione, investimenti, lungimiranza nelle scelte. Partendo dalle fondamenta, solide. DaBergamo è un’eccellenza nell’edilizia e la stessa famiglia Percassi opera nel settore edilizio, oltre che nel commercio. E così hanno impostato la loro Atalanta, metà cantiere, metà impresa. Cominciandobase, nel giugno 2010, quando Antonio Percassi ritorna al timone societario (era già stato un giovane presidente appena 37enne nel 1990 per tre anni e mezzo) ritrovando la Dea inB, dopo la sua ultima retrocessione.

Dalla Serie B alla vetta dell’Europa. Il segreto Niente pericolo vertigini: "I piedi restano sempre per terra" - Dalla serie B alla vetta dell’Europa. Il segreto Niente pericolo vertigini: "I piedi restano sempre per terra" - L’Atalanta trionfatrice in Europa è la vittoria di una città e una provincia, quella di Bergamo, poco più di un milione di abitanti, piccola ma diventata grande calcisticamente, come le metropoli, ... ilgiorno

Smartphone, dopo tre anni mercato europeo in ripresa - Smartphone, dopo tre anni mercato europeo in ripresa - Le spedizioni europee di smartphone sono aumentate del 10% su base annua nel primo trimestre del 2024, ponendo fine ad una serie di cali su base annua, partiti nella metà del 2021. (ANSA) ... ansa

Wyler Vetta compie 100 anni. Il 2024 un anno di grandi investimenti - Wyler vetta compie 100 anni. Il 2024 un anno di grandi investimenti - Il brand guidato da Marcello Binda annuncia l’ingresso come socio e Senior Advisor di Beppe Ambrosini, importante nome per il mercato dell’orologeria. Ora l’espansione negli Stati Uniti con una sede a ... businesspeople