Dalla rubrica Notizie dal mondo ASviS - concorso Mim-ASviS | i vincitori della quinta edizione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sitodel 17/5/24. La promozione di una culturasostenibilità passa per le scuole di ogni ordine e grado, coinvolti migliaia di studenti sui temi dell’Agenda 2030. La cerimonia al Festival dello Sviluppo Sostenibile, insieme a tante altre. Sono oltre 150 gli elaborati sullo sviluppo sostenibile presentati dalle alunne e dagli alunni delle scuole che hanno deciso di partecipare al“Facciamo 17 Goal. La scuola e l’Agenda Onu 2030 per uno sviluppo sostenibile”, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile () insieme al Ministero dell’Istruzione e del merito (Mim), nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa rinnovato a luglio scorso. Giunta alla sua, l’iniziativa si è rivolta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, e ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti, con l’obiettivo di diffondere le tematiche contenute nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e promuovere riflessioni nelle comunità educative intorno ai seguenti temi: pace, giustizia e diritti; diseguaglianze; migrazioni; cambiamenti climatici.