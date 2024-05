Dal primo giugno apre la nuova pizzeria di Ciro Salvo in Piazza della Repubblica | 50 Kalò raddoppia a Napoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) A dieci anni dalla nascita di 50in città. Una, concepita per essere un salotto, caldo e accogliente, dove la pizza diventa un momento di degustazione, un piacere più esclusivo. Non cambia il prodotto, diversi saranno l’approccio e l’accoglienza. Alla50disi prenota il proprio tavolo, si assapora una dimensione più intima e lenta. Il progetto nasce in risposta alla continua domanda di un pubblico più esigente, edonistico, attento ai dettagli. Trae viale Gramsci, di fronte al Consolato americano, in un elegante palazzo dei primi del Novecento, la50accoglie circa 70 coperti sotto grandi volte di tufo giallo, portate a vista. Il progetto di interior design è dell’architetto Maurizio Vesce che ha ridisegnato gli spazi e gli arredi combinando materiali e superfici dalle texture diverse: dal marmo bianco al metallo color oro, dal legno laccato alle maioliche rosse che rivestono il forno.

Mentre Fedez arreda la sua nuova casa pensando alle passioni dei figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni - che da alcuni giorni è in silenzio sui social - è stata immortalata in una pizzeria a Milano. Lo scatto mette fine all'ipotesi che l'imprenditrice sia a Miami con il cantante e i bambini. fanpage

Un nuovo locale in centro storico a San Miniato. Un arrivo che si carica di significati, perchè l’attività è frutto dell’impegno di Shalom che promuove il lavoro etico e ricolge un’attenzione speciale alle persone più deboli e fragili dell Tantissime persone sono intervenute per l’inaugurazione della nuova Pizzeria realizzata dalla Cooperativa Verso il Futuro arl, costituita in seno al Movimento Shalom, che già gestisce il Caffè Bistrot Bonaparte. lanazione

All'occhio distratto rischia di passare inosservato dietro quell'insegna generica e datata “Asporto & Co” in una via periferica di Campo a Mare, frazione di Roseto degli Abruzzi. In realtà, in quel locale di 4 metri per 2, a bordo via, da un annetto a questa parte si consuma un mangiare e bere di strada davvero interessante, d'autore. gamberorosso

Ilaria Salis a casa tra pizza, birra, abbracci e programmi. «Nessuno deve subire quello che ho subito io» - Ilaria Salis a casa tra pizza, birra, abbracci e programmi. «Nessuno deve subire quello che ho subito io» - L’attivista ai domiciliari a Budapest: «Le guardie che mi hanno accompagnata sono state gentilissime» DAL NOSTRO INVIATO BUDAPEST - La nuova vita di Ilaria Salis è cominciata ieri mattina alle 11,30, ... roma.corriere

Mestre, nuova vita per la torre Hybrid: Business center e servizi per manager - Mestre, nuova vita per la torre Hybrid: Business center e servizi per manager - Guardiania e illuminazione potenziata per l’operazione di Borgosesia. L’ad Schiffer: «Sarò contento quando interverranno anche i nostri vicini» ... nuovavenezia.gelocal

Rovagnati lancia PizzAutoBus con PizzAut e nasce la pizza Gran Biscotto - Rovagnati lancia PizzAutoBus con PizzAut e nasce la pizza Gran Biscotto - Una flotta di 12 food truck viaggeranno in Lombardia e in tutta Italia moltiplicando le occasioni di inclusione lavorativa per persone autistiche. mbnews