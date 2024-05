Dal decreto Salva casa al fisco e allo sport Cosa si discute nel Cdm di oggi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il, tanto caro a Matteo Salvini. Provvedimenti in materia di. E poi un altroin materia di, di calcio. Oltre al sostegno didattico per alunni con disabilità, le direttive europee e disposizioni sulla sicurezza delle ferrovie e infrasrtutture stradali. Sono le principali misure di cuiil Consiglio dei ministri. Le bozze circolate in questi giorni hanno anticipato i contenuti dei provvedimenti sul tavolo del cdm. In particolare, il ministro Salvini l'ha già annunciato per farne una sorta di bandiera elettorale, c'è una sanatoria sulle case: ovvero "misure specifiche finalizzate a rimuovere quegli ostacoli, ricorrenti nella prassi, che determinano lo stdelle compravendite a causa di irregolarità formali”. Ragion per cui, spiega il testo del, “appare concreta e attuale la necessità di rimuovere situazioni di incertezza giuridica in meritostato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette lievi difformità”.

Il decreto Salva casa, tanto caro a Matteo Salvini. Provvedimenti in materia di fisco. E poi un altro decreto in materia di sport, di calcio. Oltre al sostegno didattico per alunni con disabilità, le direttive europee e disposizioni sulla sicurezza delle ferrovie e infrasrtutture stradali. ilfoglio

