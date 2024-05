Dal 13 giugno al cinema Il mio regno per una farfalla scritto diretto e interpretato da Sergio Assisi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2024) In sala dal 13“Il mioper unada, con Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore, Tosca D’Aquino, Barbara Foria e con Gianni Ferreri, Nunzia Schiano e Giobbe Covatta Girato interamente sull’Isola di Ischia, prodotto da Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi per VARGO, in collaborazione con Quisquilie Production e distribuito da Veikula Distribution Esce in sala il 132024 “Il mioper una” il nuovo filmda. Prodotto da Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi per VARGO in collaborazione con Quisquilie Production e distribuito da Veikula Distribution, il film si avvale di un ricco cast, composto da Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore, Tosca D’Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi, e con Gianni Ferreri e Magdalena Grochowska, con la partecipazione di Armando Pugliese e Benedetto Casillo e con la partecipazione straordinaria di Nunzia Schiano e Giobbe Covatta.