Dai pm 180 domande a Toti Ma l’interrogatorio fiume non scioglie il nodo dimissioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Erapiù atteso. Quello che molto probabilmente deciderà il futuro della giunta regionale. Parliamo del faccia a faccia tra il presidente ligure Giovanni, ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione e falso, e i tre pubblici ministeri che seguono la maxi-inchiesta sulla Tangentopoli genovese: Federico Manotti e Luca Monteverde, con l’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. E infatti è stato un interrogatorio. Iniziato alle 11 di ieri, si è protratto fino alle 19,30. Oltre otto ore di confronto, chiusi nella caserma della Gdf del Porto di Genova, a poche centinaia di metri dal Terminal Rinfuse, al centro dell’inchiesta. Si erano preparati centinaia dii tre inquirenti sul mare di finanziamenti ricevuti da, non solo dal grande pagatore, l’imprenditore Aldo Spinelli, ma anche dall’ex consigliere del cda di Esselunga Francesco Moncada, dal re delle discariche Pietro Colucci e da altri imprenditori.

