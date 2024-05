Dagli atti notarili il mercato immobiliare mostra segnali di ripresa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Colombo Clerici* Secondo fonti, pubblicate da Istat, torna positivo il trend delnel complesso, ma con importanti differenziazioni tra settore abitativo e commerciale/produttivo/uffici. Nel terzo trimestre 2023 sono 210.088 i rogiti di compravendita. La variazione calcolata sul dato destagionalizzato è di +8,0% sul trimestre precedente, mentre la variazione su base annua sul dato grezzo è di -4,9%. Se si prendono in considerazione i primi tre trimestri del 2023, il, con 656.504di compravendita, registra un -11,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. La flessione interessa il settore abitativo (-11,9%), con variazioni negative superiori alla media nazionale nel Centro (-15,8%) e nel Nord-ovest (-15,2%); più lieve il calo nel Nord-est -9,7%, Sud -8,0% e Isole -2,4%. Per contro il settore ad uso diverso cresce complessivamente del 4,5%; a livello territoriale è in aumento nel Nord-est (+11,3%), al Sud (+6,4%), Isole (+3,1%) e Nord-ovest (+2,6%), fa registrare un -0,7% al Centro.

