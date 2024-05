Da Ravenna fino ai lidi Una navetta per unirli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non solo di direttiva Bolkestein si è parlato nell’incontro promosso dal Circolo Pd di Comacchio con l’assessore regionale a Mobilità, Infrastrutture e Turismo Andrea Corsini, che si è tenuto martedì scorso nella sede del Cesb (Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari) deiEstensi e Spina. Su sollecitazione del presidente del Cesb Nicola Spinabelli si è parlato anche del nodo viabilità per la costa comacchiese, che da tempo presenta forti criticità e disagi per visitatori e turisti. Difficoltà che sono state condivise da Corsini, il quale ha ricordato come la questione sia stata affrontata nell’ambito di un incontro al tavolo del Turismo a Comacchio: "Come Regione, abbiamo dato un incarico ad uno studio importante che si occupa di mobilità e trasporti per ipotizzare alcuni scenari per collegare in maniera migliore rispetto ad oggi iComacchiesi alle grandi vie di comunicazione".