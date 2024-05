Da Napoli a Bergamo truffa anziana con la tecnica del finto nipote | preso sul treno con 3 500 euro di gioielli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024). Squilla il telefono. “Nonna, nonna!”. In linea c’è untore professionista. A volte, riescono persino a riprodurre la reale voce del, clonata grazie all’intelligenza artificiale. Non è questo il caso, ma l’che risponde, 86 anni, ci casca lo stesso. Le chiedono di ritirare e pagare un pacco. Poi la avvertono: se non lo farà, ci saranno conseguenze. Denunce e chissà cos’altro. Una versione rincarata da un sedicente operatore di ufficio postale, che la chiama subito dopo il ‘’. Entrambi, la tengono al telefono finché non arriva il ‘corriere’. Il motivo è semplice: non vogliono darle modo di chiamare altri parenti e capire che si tratta di un inganno. Alle 14.40 di giovedì (23 maggio), alla porta dell’, in via IV Novembre a, si presenta S.G., 20enne incensurato di Villaricca (). È lui a consegnare il pacco. Gli agenti della Squadra Mobile – allertati subito dopo dalla figlia della vittima – lo fermano in stazione, sulregionale che lo avrebbe riportato a casa.