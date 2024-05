Da Lubiana a Trieste - la Pietra di Arusin - del Carso e dell' Istria in Italia e nel Mondo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Plastici, immagini, installazioni, opere d’arte e manufatti, raccontano la storia di unache porta alto il nomea vicina Slovenia nel. Un ricco calendario di eventi correlati. Fino al 14 Luglio una interessante mostra protagonista al Magazzino 26 dinel quartiere rinato di Porto Vecchio. Si tratta di unae più estese ed articolate mostre dedicate alladi Aurisina, del: “Da, ladi Aurisina, deline nel”. Un viaggio materico nella culturache permette al visitatore di approfondirne la storia, l’uso nell’architettura e nell’arte in una grande esposizione, alla quale si affiancano visite guidate, escursioni, approfondimenti culturali, laboratori, performance. La mostra è organizzata da Gruppo Ermada Flavio Vidonis in coorganizzazione con il Comune die con il sostegnoa Regione FVG con il patrocinio del Comune di Duino Aurisina.

