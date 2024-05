Da ex zuccherificio a colosso della logistica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Termina la prima fase dell’area Bertani. E’ stato semaforo verde in consiglio comunale mercoledì, per concedere la sanatoria, con il permesso all’immobiliare, di quanto previsto dal progetto. Un passaggio burocratico che apre alla Bertani Trasporti Spa, la possibilità di completare quanto indicato. Il piazzale è oggi gremito di automobili. L’investimento è attivo. E’ l’area dell’ex. E’ l’impianto sul quale il Gruppo Bertani Trasporti Spa, ilnelladell’automotive, ha investito cinque milioni di euro per acquistare l’area bonificata dell’exe più di un milione di euro per acquistare altri terreni e sistemare i piazzali. Si apre così al completamento delle opere. Lo schema di convenzione comprende i primi 20 ettari di terreno, sui quali già oggi insiste il piazzale in cemento. Dal municipio si apprende che "Ilper il trasporto delle autovetture, che nel prossimo futuro farà di Bondeno il suo centro più importante e vasto a livello nazionale m ha già provveduto a versare al comune di Bondeno la somma di 709.