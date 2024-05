Da Edi Rama nessun pentimento sui centri per migranti in Albania La smentita a Repubblica | Mai parlato di flop e mai dato un’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) «Non ho cambiato idea né ho» dice il premier albanese Ediche smentisce le sue dichiarazioni apparse susu un presuntorelativo ai dueper i rimpatri previsti nel suo Paese in accordo con il governo Meloni. In un lungo post su X,conferma solo di averospitalità al giornalista di: «Ho fatto l’albanese che pratica la nostra antica religione dell’ospitalità offrendo il caffè a cari amici venuti dall’Italia a Tirana». Il premier albanese quindi spiega che il colloquio c’è stato su «tante cose in una bella atmosfera di amicizia, e certe anche dell’accordo e della storia dell’immigrazione clandestina dell’verso l’Italia, alla quale il governo D’Alema riuscì a porre fine con grande buonsenso e lungimiranza strategica».quindi si dice sorpreso di come poi sia stata pubblicata quella chiacchierata su: «Mai avrei immaginato che sarei finito ancora una volta nella palude della battaglia politica italiana, virgolettato con parole che non ho mai detto, tipo “sarà un” “ci vorrebbe D’Alema” sotto il titolo “scarica la Meloni” nel quale non mi riconosco per niente» A proposito quindi dell’intesa raggiunta tra Tirana e Roma suiper i rimpatri,ribadisce che non esiste da parte sua alcun: «Se dovessi tornare cento volte sui miei passi cento volte farei l’accordo suicon l’Italia e conaltro Paese».