Da Ederson a Lookman e Scalvini L’Atalanta ha un tesoro in casa

(Di venerdì 24 maggio 2024) La stampa internazionale da ieri celebra i ’’gioielli del’’. Da l’Equipe alla stampa britannica,fino a quella spagnola che ipotizza un assalto del Barcellona a. I due giocatori finiti più degli altri sotto i riflettori internazionali nella notte trionfale di Dublino. Per il brasiliano e per l’anglo britannico, dopo questa finale, si parla di una valutazione di mercato intorno ai 50 milioni ciascuno. Ma in realtà tuttaè un gioiello che splende nella vetrina internazionale. Messi tutto insieme i vari titolari di Gasperini potrebbero valore spannometricamente intorno ai 500 milioni, a stare bassi. Valutazioni virtuali, ovvio. La premessa è cheha i bilanci in attivo, sta incassando un maxi tesoretto dalla qualificazione alla prossima Champions, alla SuperCoppa europea e poi a quella italiana in Arabia, e ha pure diversi ragazzi in prestito (Cambiaghi, Piccoli, Okoli, Zortea, Cittadini…) che se ceduti varrebbero altri 30-40 milioni, per cui il club nerazzurro non ha bisogno di vendere nessuno.