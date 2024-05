Curling - Claudio Pescia dimesso da DT dell’Italia | Olimpiadi sopravvalutat - portano a comportamenti strani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024)si èdal ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di. Il 60enne, che da giocatore ha difeso i colori di Italia e Svizzera, ha raggiunto risultati notevoli alla guida degli azzurri, tra cui spiccano l’oro con la coppia mista alle2022, tre medaglie ai Mondiali e ottime prestazioni con gli juniores. IL MESSAGGIO DIHo deciso di dimettermi da allenatore nazionale e direttore ad alte prestazioni diItalia. È stata una decisione difficile, ma alla fine, devi fidarti dei tuoi sentimenti. È stata una grande sfida aiutare questo piccolo paese dela raggiungere i vertici del mondo. L’Italia ha raggiunto risultati storici in brevissimo periodo: • UOMINI: prima medaglia di sempre ai mondiali, due volte medaglia di bronzo, numero 1 nella classifica a squadre, vinto 3 titoli del Grande Slam di fila • DONNE: medaglia d’argento agli Europei, top 10 nella classifica a squadre e nazione • DOPPIE MISTE: Campioni Olimpici 2022 • JUNIOR MEN: prima medaglia in assoluto ai Mondiali, secondo classificato nel 2024 Credo di lasciareItalia in uno stato competitivo.