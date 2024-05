Cup unico ed esami nel weekend nel piano anti liste attesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un Cupregionale e infra-regionale, una piattaforma per il monitoraggio dei tempi, la possibilità di acquisto di prestazioni da strutture private ed estensione degli orari per effettuare visite ednelle giornate di sabato e domenica. Sono alcuni delle misure urgenti contenute nella bozza del decreto legge del Ministro Orazio Schillaci per tagliare ledi, che l'ANSA ha potuto visionare, atteso in Consiglio dei Ministri per i primi di giugno. .