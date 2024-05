Cultura egizia | 6 incontri on line

Cultura, il Museo Egizio di Torino chiude al pubblico causa lavori per quasi un mese - cultura, il Museo Egizio di Torino chiude al pubblico causa lavori per quasi un mese - I lavori culmineranno nella costruzione della copertura per la piazza, che diventerà il nuovo centro nevralgico del museo: uno spazio aperto, permeabile e connesso con l’esterno”. La chiusura ... laprovinciadibiella

Il Museo Egizio di Torino chiude per un mese: cantiere per nuovo allestimento - Il Museo Egizio di Torino chiude per un mese: cantiere per nuovo allestimento - Il Museo Egizio di Torino chiuderà le porte ai suoi visitatori per un mese, per preparare un nuovo allestimento. notizie

Det egyptiske museet i Torino stenger i en måned: byggeplass for ny layout - Det egyptiske museet i Torino stenger i en måned: byggeplass for ny layout - Il Museo Egizio di Torino chiuderà le porte ai suoi visitatori per un mese, per preparare un nuovo allestimento. notizie