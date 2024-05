Cronisti perquisiti in commissariato - Appendino | È colpa di un governo intollerante che non ama il dissenso

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Voglio esprimere vicinanza aiche ogni giorno fanno un lavoro molto complesso. Siamo molto preoccupati perché a me sembra evidente che ci sia un clima da parte, anche di questo, che èo comunque non ama le critiche, non ama il”. La vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiaracommenta così il caso dei tre giornalisti che ieri sono stati portati ina Roma. A margine di un banchetto elettorale al mercato di via Crema a Milano,ha poi allargato lo sguardo anche sul clima che si respira nel paese sul tema dell’informazione. “Lo vediamo con la legge bavaglio, lo vediamo con l’emendamento che prevedeva il carcere per i giornalisti – ha aggiunto – la risposta è togliere il controllo. Lo vediamo con i ragazzi e le ragazze che vogliono esprimere la loro posizione e contrarietà rispetto a unche non dice una parola di sdegno su quello che sta facendo Netanyahu, e il problema sono gli studenti che vengono manganellati, come a Pisa.

