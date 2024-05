Cronisti fermati - per il Viminale la qualifica di giornalista non era stata dichiarata o dimostrata Ma il racconto dei protagonisti dice altro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il coro di condanna dei partiti di centrosinistra, l’intervento dell’ordine dei giornalisti del sindacato Fnsi, dell’Associazione Stampa Romana e di diversi comitati di redazione, la richiesta è univoca: chiarire cosa è accaduto a Roma giovedì, quando poco dopo le 10 del mattino tre giornalisti – Angela Nittoli, collaboratrice de Ilfattoquotidiano.it, il fotografo del Corriere della Sera Massimo Barsoum e il videomaker freelance Roberto Di Matteo – sono statidalla polizia mentre stavano lavorando, trattenuti per circa mezz’ora sul ciglio della strada, per poi essere identificati, portati in commissariato e perquisiti. Messi in attesa per un’altra ora e mezza in una cella di sicurezza, con la porta blindata tenuta aperta, ma sorvegliata e perfino accompagnati in bagno. I tre sono stati rilasciati solo intorno alle 12, quando il blitz di “Ultima Generazione”, che doveva seguire per lavoro, era già terminato.