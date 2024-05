Crolla terrazza di un ristorante - ci sono morti e feriti VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 24 maggio 2024) Screenshotdi un, ci– Un possibile sovraccarico provocato dall’affollamento sullaè l’ipotesi alla quale guardano i vigili del fuoco sulle cause del tragico crollo del Medusa Beach Club a Playa de Palma a Maiorca. (continua a leggere dopo le foto) Pelo menos quatro pessoas morreram e 27 ficaram feridas após o desabamento do restaurante Medusa Beach Club, em Playa Palma, na ilha espanhola de Maiorca. Funcionava no térreo de um prédio e no momento da tragédia estava ocupado por vários clientes e funcionários. pic.twitter.com/xPwbbe76qS— Eliana Lima (@elianalima) May 24, 2024 Dramma in Spagna a Palma di Maiorca, dove ladi un, il Medusa Beach Club, èta. Purtroppo civittime. Almeno quattro personemorte e 25rimaste ferite nel crollo nella località turistica della Playa de Palma. Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 20.