Crolla la terrazza di un ristorante di Palma di Maiorca | quattro morti e almeno 16 feriti Era troppo affollata e non ha retto il peso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un possibile sovraccarico provocato dall’affollamento sulla. È questa la prima ipotesi alla quale i tecnici dei vigili del fuoco stanno lavorando cercando di ricostruire le cause del crollo del Medusa Beach Club didi, in cui hanno perso la vita 4 persone e altre 16 sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 del 23 maggio. Localizzato al primo piano, al civico 36 di Calle Cartago, per ileccessivo – fa sapere il responsabile dei vigili del fuoco didiEder Garcia – lata da circametri di altezza sul solaio sottostante che, a sua volta, è ceduto, sprofondando nel piano interrato dove era localizzato il. Lì, al piano sottostante, sono state trovate gran parte delle vittime del crollo, soprattutto turisti internazionali, sette delle quali in condizioni molto gravi e nove in condizioni critiche, secondo l’ultimo bilancio non definitivo dei servizi di emergenza.