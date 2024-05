Crolla la terrazza di un ristorante a Maiorca - 4 morti e 16 feriti | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un possibile sovraccarico provocato dall'affollamento sullaadibita a chill out è l'ipotesi alla quale lavorano i tecnici dei vigili del fuoco sulle cause del tragico crollo del Medusa Beach Club a Playa de Palma a, che ha provocato almeno quattroe oltre 16, sette dei quali in condizioni molto gravi e nove in condizioni critiche, stando all'ultimo bilancio non definitivo dei servizi di emergenza. .