Crocus City Hall - Mosca ammette | La strage è stata compiuta dall’Isis

(Di venerdì 24 maggio 2024) Laall’interno deldicommessa. A riconoscerlo è il Cremlino. Per la prima volta si conferma quel che era trapelato subito dopo l’attacco terroristico dello scorso 22 marzo. Quello che ha provocato 144 morti e per il qualeaveva accusato l’Ucraina di un diretto coinvolgimento. Le immagini diffuse sul web hanno sconvolto il mondo, facendo temere l’escalation di una guerra, quella scatenata da Putin contro l’Ucraina, già devastante con attacchi mirati su Kiev. “Durante l’indagine è stato accertato che i preparativi, il finanziamento, l’attacco e la ritirata dei terroristi sono stati coordinati via Internet da membri del gruppo del Khorasan, il ramo afghano dell’Isis”, ha dichiarato il capo dell’Fsb, i servizi segreti russi, Alexander Bortnikov all’agenzia Ria Novosti. Più di 20, gli arrestati dopo l’attentato, tramite i quali si sarebbe fatta piena luce sulle responsabilità.