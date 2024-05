Crisi Cina-Taiwan - sempre più navi per abituare la popolazione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) La pressione militare cinese su, specialmente sulladell'isola, si fapiù forte. Con la presenza die di velivoli armati ai limiti delle acque e dello spazio aereo dell'ex Formosa, questa volta Pechino vuole mandare un messaggio al neo presidente William Lai Ching-te, considerato un deciso indipendentista. Gli analisti militari sono concordi sull'affermare che difficilmente Pechino darà il via ad azioni più importanti entro breve tempo, mentre intenderebbe con questa mossa ottenere alcuni vantaggi: far considerare come consuete le attività militari vicino a, rendendo possibile ma improbabile l'immediata invasione; affermare la propria presenza come inevitabile eall'idea la cittadinanza dell'isola; infine tenere sotto pressione il nuovo governo democratico di Taipei. Il posizionamento dellecinesi Le esercitazioni si stanno svolgendo nello stretto die nel nord, sud ed est dell’isola, nonché nelle aree intorno alle isole Kinmen, Matsu, Wuqiu e Dongyin, tutte amministrate da Taipei.