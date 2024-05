Crisi abitativa - gli under 40 scelgono l’affitto e quasi uno su due vivrebbe in cohousing – La ricerca

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Comprare la casa è stato, per decenni, l’obiettivo della maggior parte dei giovani che, dopo aver trovato lavoro stabile, potevano iniziare a pensare al futuro con una buona dose di stabilità. Stabilità occupazionale, ma anche di luogo dove trascorrere la propria vita. Oggi le prerogative sono cambiate: l’incertezza lavorativa, probabilmente, è il primo elemento che ha fatto scalare dalla lista delle priorità il possesso di un immobile. E se è vero che la proprietà di un immobile viene vista da tanti come irraggiungibile, è altrettanto vero che anche le abitudini sono mutate: la predisposizione al trasferimento, in un mondo dove le distanze sono colmabili dalla rete di trasporti e di comunicazione, è cresciuta. Ma non è su quest’ultimo aspetto che si concentra il rapporto Collaborare e abitare. Il diritto alla casa nelle metropoli per le nuove generazioni. Realizzato dallatrice Silvia Cafora del Politecnico di Torino, con il supporto di Fondazione Cariplo, l’indagine si è posta l’obiettivo di «esplorare l’attuale situazionee le eventuali cause di disagio e insoddisfazione da essa derivanti» degli40.