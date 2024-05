Criscitiello | La notizia più clamorosa degli ultimi giorni ha per protagonista Aurelio De Laurentiis

(Di venerdì 24 maggio 2024) Micheleha duramente criticato la stagione del Napoli e della famiglia De, salvata solo dal gol di un calciatore 41enne con il Bari. La stagione diDee della sua famiglia calcistica è stata decisamente tribolata. Il Napoli non è riuscito a difendere lo scudetto e ha mancato la qualificazione alla prossima Champions League. Il Bari, a sua volta, ha rischiato addirittura la retrocessione in Serie C. A stroncare senza mezzi termini il presidente azzurro ci ha pensato il noto giornalista Micheledurante il suo intervento a SportItalia. “Lapiùha perDe– hanno esordito le dure parole di– Il suo Bari sembrava spacciato dopo il pareggio con la Ternana. Ma al ritorno è accaduto l’imprevedibile: il 41enne Di Cesare è stato decisivo con una prodezza che ha sbloccato una gara complicata”.

