Cremonese-Catanzaro sabato 25 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronosti -i, convocati Stroppa al compl -to, Vivarini recupera Situm

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ancora una volta ildiè riuscito a rimontare da una situazione difficile, impattando in casa contro un’ottimae aprendosi ancora la possibilità, vincendo, di accedere alla finalissima dei playoff di Serie B. La squadra diè stata eccellente per 50 minuti andando in doppio vantaggio, dopodiché un gol di Biasci ha suonato la carica per la rimonta perfezionata dal secondo gol InfoBetting: Scommesse Sportive eci .