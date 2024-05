Così vuole l’Onu - così vuole Hama - così vuole Teheran

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cessare il fuoco, fare la tregua, deporre le armi.s, questo, lo vogliono molti paesi del civilissimo occidente come del risorgente oriente, tanti studenti liberi, tantissime Thunberg, esatto povere Grete, e chiunque pensi che i palestinesi, tenendo (forse) il piatto con scarso kebab, debbano compensarlo a cazzo dritto e scimitarra sguainata. Che Allah benedica il 7 ottobre dei poveri contro i ricchi. Tutti vogliono il cessate il fuoco, lo vogliono le monachelle, lo supplicano i fraticelli di Giotto, lo pretendono grandi sapienti come Damilano e Formigli, ripiegati su loro stessi a riflettere sul senso della vita. Degli altri. Non rarissimi i registi saputissimi e gli attori travolti da identica ansia. Mah! Aiuterebbero di più titolando questa loro “crime story” di stringente attualità: “Ispettore Netanyahu, il caso Rafah per intanto è tuo!”.