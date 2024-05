Cosa ci insegnano i mercati azionari ai massimi di sempre

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’indice MSCI World All Country, il più ampio a livello di composizione geografica, il 20 maggio ha toccato i 797,5 punti, nuovo massimo storico assoluto. Il progresso dai minimi di metà 2009, quando si registrarono i minimi di mercato post grande crisi finanziaria è del 628% (performance inclusiva dei dividendi incassati, e quindi total return, espressa in Euro) che significa aver moltiplicato per oltre 7 volte il capitale in 15 anni con un rendimento medio annuo che è più del doppio rispetto ai classici rendimentidi lungo termine. Strabiliante senza dubbio. Quali elementi possiamo mettere in evidenza oggi che molteplicisono suistorici? C’è una buona coerenza fra la crescita degli utili delle società che compongono l’indice e l’aumento di valore dell’indice stesso. Gli EPS, come si chiamano in gergo tecnico, sono il primo e più importante driver dell’andamento di un’azione in borsa e di conseguenza di un indice.

La geografia dei mercati globale sta assumendo nuovi contorni, nuovi pesi, nuove dimensioni. E, soprattutto, sta trovando nuovi baricentri. La Cina non piace più agli investitori, che fino a prima della pandemia consideravano il Dragone il porto sicuro in Asia. formiche

Gaia Di Fusco: «Che emozione cantare per il Papa» - Gaia Di Fusco: «Che emozione cantare per il Papa» - «È stata comunque un’esperienza molto importante, un salto di qualità non indifferente per la mia carriera», dice Gaia, il cui percorso sul piccolo schermo procede a gonfie vele, grazie alla ... famigliacristiana

La Renault 5 costa troppo Cosa c'è da sapere sulla city car hi-tech costruita in Francia - La Renault 5 costa troppo cosa c'è da sapere sulla city car hi-tech costruita in Francia - La nuova Renault 5 E-Tech ha un prezzo eccessivamente alto oppure in linea con l'offerta Ecco cosa ne pensiamo dopo averla vista dal vivo. auto.everyeye

Pubblicità su due ombrelloni del bar, arriva la maxi sanzione da 3mila euro. «Speriamo in una revisione» - Pubblicità su due ombrelloni del bar, arriva la maxi sanzione da 3mila euro. «Speriamo in una revisione» - Tremilacentodieci euro e 34 centesimi: una bella cifra, un vero e proprio salasso per una piccola attività come il bar gestito da Maritta Gobbato a lato della statale Pontebbana, a due ... ilgazzettino