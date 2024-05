Cosa c’è dietro l’ultima profezia Elon Musk | In futuro non ci sarà nessun lavoro

Futuro Rafael Leao, l’Al-Hilal fa sul serio: pronta l’OFFERTA MONSTRE per convincere il Milan. Tutti i dettagli Offerta monstre per Rafael Leao. Come riportato dal portale portoghese O Jogo la squadra saudita dell’Al-Hilal ha intenzione di inviare una proposta al Milan dal valore di 175 milioni di euro. calcionews24

Giordano: «Guendouzi importante per la Lazio. Ecco cosa non mi è piaciuto di Sarri» - Giordano: «Guendouzi importante per la Lazio. Ecco cosa non mi è piaciuto di Sarri» - Se fossi in Tudor chiuderei un occhio, a meno che non ci siano cose gravi fuori dal campo. Un giocatore così è importantissimo per il futuro della Lazio». Lazio Sassuolo, i tifosi rispondono presente ... lazionews24

Felipe Anderson saluta la Lazio: «Non sarà mai un addio. Lascio un club ambizioso che porterò sempre nel cuore» - Felipe Anderson saluta la Lazio: «Non sarà mai un addio. Lascio un club ambizioso che porterò sempre nel cuore» - Il saluto prima dell'ultima notte. Felipe Anderson ha parlato a cuore aperto prima di lasciare definitivamente la Lazio e lo ha fatto in una lunga intervista ai canali ufficiali del ... ilmessaggero

Sampdoria, 'mal di pancia' Kasami: incerto il suo futuro - Sampdoria, 'mal di pancia' Kasami: incerto il suo futuro - Sino a poco tempo fa, Pajtim Kasami veniva considerato uno dei perni della formazione di mister Andrea Pirlo. Il centrocampista era titolarissimo nella Sampdoria,. calciomercato