Cortona - aperta la Casa del volontariato di Camucia | gli spazi alle associazioni locali

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – Ecco la nuova «del» di, la palazzina ex Telecom di via di Murata è stata presentata al pubblico questo venerdì 24 maggio. Numerosi componenti dellehanno potuto ammirare gli ambienti riqualificati. Il sindaco diha ricordato l’investimento sostenuto dall’Amministrazione comunale, insieme alla dirigente dell’Area tecnica, Marica Bruni e ai rappresentanti delle aziende esecutrici dei lavori. Si tratta di un investimento da circa 200mila euro di risorse di bilancio per la messa a norma degli impianti, la riqualificazione dell’immobile, ma soprattutto la bonifica del pavimento precedentemente composto da sostanze con amianto. Ladelè così un nuovo polo per le attività sociali nel centro urbano di, peraltro già utilizzato negli ambienti esterni dall’associazione Vabper il rimessaggio dei mezzi di Protezione civile.